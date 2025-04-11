16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали женщину с 700 дозами наркотиков Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранного подростка, напавшего на жительницу Самары Жительница Тольятти прописала в "однушке" 11 мигрантов за три тысячи рублей По факту нападения иностранного подростка на самарчанку возбудили уголовное дело Депутат из Хворостянки лишился снегохода за незаконную охоту

Преступления Происшествия

В Самаре задержали женщину с 700 дозами наркотиков

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская полиция задержала 43-летнюю подозреваемую в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. В квартире женщины, работающей в одном из ПАО, нашли около 700 доз "синтетики", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция изъяла в общей  сложности более 250 полимерных пакетиков с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы, зип-пакеты, использовавшиеся для расфасовки.

Изъятое направили на экспертизу, где выяснилось, что в свертках были синтетические наркотики общей массой около 90 граммов, что, по данным сотрудников полиции, может составлять порядка 700 доз запрещенного вещества.

Задержанная, ранее судимая за кражу, пояснила, что планировала продавать наркотики, но не успела. Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Сейчас женщину заключили под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4