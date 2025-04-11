В Самаре задержали женщину с 700 дозами наркотиков

Самарская полиция задержала 43-летнюю подозреваемую в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. В квартире женщины, работающей в одном из ПАО, нашли около 700 доз "синтетики", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция изъяла в общей сложности более 250 полимерных пакетиков с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы, зип-пакеты, использовавшиеся для расфасовки.

Изъятое направили на экспертизу, где выяснилось, что в свертках были синтетические наркотики общей массой около 90 граммов, что, по данным сотрудников полиции, может составлять порядка 700 доз запрещенного вещества.

Задержанная, ранее судимая за кражу, пояснила, что планировала продавать наркотики, но не успела. Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Сейчас женщину заключили под стражу.