Житель Самары заказал три посылки с запрещенными веществами

В Самаре возбудили уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Ранее жителю Самары пришли из Германии три посылки с лекарствами. На Брянском почтовом таможенном посту самарские таможенники обнаружили в них несколько упаковок препарата Lendormin, в котором содержится психотропное вещество бротизолам. Его оборот в России запрещен. Общий вес изъятых веществ составил 53,69 г, что является крупным размером.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда психотропных веществ в крупном размере").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы