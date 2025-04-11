Житель Самары заказал три посылки с запрещенными веществами

В Самаре возбудили уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Ранее жителю Самары пришли из Германии три посылки с лекарствами. На Брянском почтовом таможенном посту самарские таможенники обнаружили в них несколько упаковок препарата Lendormin, в котором содержится психотропное вещество бротизолам. Его оборот в России запрещен. Общий вес изъятых веществ составил 53,69 г, что является крупным размером.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда психотропных веществ в крупном размере").