В Сергиевске задержали мужчину, хранившего в трехлитровой банке марихуану

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В полицию Сергиевского района поступили данные о том, что ранее не судимый 25-летний местный житель может быть причастен к хранению наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области