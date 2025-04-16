В Сергиевске задержали мужчину, хранившего в трехлитровой банке марихуану

В полицию Сергиевского района поступили данные о том, что ранее не судимый 25-летний местный житель может быть причастен к хранению наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители навестили молодого человека и нашли в его квартире трехлитровую банку, в которой находилось 114,5 граммов марихуаны.
Задержанный пояснил, что по осени собирал растения в лесу, а хранил, чтобы употребить самому. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства без цели сбыта в значительном размере".
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы