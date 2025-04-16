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Преступления Происшествия

В Красноярском районе задержали судимого мужчину по подозрению в убийстве

КРАСНЫЙ ЯР. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Ранее судимый местный житель доставлен оперуполномоченными в СК РФ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 8 апреля в полицию Красноярского района сообщили, что в частном доме в пос. Волжском произошло убийство. 

Полиция обнаружила в жилище 58-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Однако, осмотрев дом, правоохранители пришли к выводу, что мужчина сам впустил злоумышленника в жилище — следов проникновения и взлома не было.

С калитки, кухонной двери и других поверхностей сняли отпечатки пальцев, опросили более 30 возможных очевидцев. В итоге удалось вычислить подозреваемого — 44-летнего жителя Красноярского района. У мужчины уже была судимость — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Информация о его причастности к смерти 58-летнего мужчины подтвердилась, задержанного доставили в следственный комитет.

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