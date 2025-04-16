В Красноярском районе задержали судимого мужчину по подозрению в убийстве

В Красноярском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Ранее судимый местный житель доставлен оперуполномоченными в СК РФ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Утром 8 апреля в полицию Красноярского района сообщили, что в частном доме в пос. Волжском произошло убийство.
Полиция обнаружила в жилище 58-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Однако, осмотрев дом, правоохранители пришли к выводу, что мужчина сам впустил злоумышленника в жилище — следов проникновения и взлома не было.
С калитки, кухонной двери и других поверхностей сняли отпечатки пальцев, опросили более 30 возможных очевидцев. В итоге удалось вычислить подозреваемого — 44-летнего жителя Красноярского района. У мужчины уже была судимость — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Информация о его причастности к смерти 58-летнего мужчины подтвердилась, задержанного доставили в следственный комитет.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы