В Красноярском районе задержали судимого мужчину по подозрению в убийстве

В Красноярском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Ранее судимый местный житель доставлен оперуполномоченными в СК РФ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Утром 8 апреля в полицию Красноярского района сообщили, что в частном доме в пос. Волжском произошло убийство.

Полиция обнаружила в жилище 58-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Однако, осмотрев дом, правоохранители пришли к выводу, что мужчина сам впустил злоумышленника в жилище — следов проникновения и взлома не было.

С калитки, кухонной двери и других поверхностей сняли отпечатки пальцев, опросили более 30 возможных очевидцев. В итоге удалось вычислить подозреваемого — 44-летнего жителя Красноярского района. У мужчины уже была судимость — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Информация о его причастности к смерти 58-летнего мужчины подтвердилась, задержанного доставили в следственный комитет.