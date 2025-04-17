Полиция Чапаевска задержала наркодилера и покупателей во время "сделки"

Полиция Чапаевска, получив анонимное сообщение, 11 апреля устроила облаву в одном из гаражных массивов на наркоторговца и ее клиентов.
Трех участников сделки задержали и доставили в отделение. Продавцом запретных веществ оказалась 48-летняя наркозависимая, ранее судимая местная жительница, покупателями — два ранее судимых за кражи и хранение наркотиков 40-летние мужчины.
Из карманов продавщицы правоохранители достали сигаретную пачку, в которой было 20 свертков с порошком. Также по одному свертку изъяли и у мужчин. В свертках оказался карфентанил в особо крупном размере.
Женщина вину признала и сообщила, что купила наркотики онлайн для перепродажи.
На всех троих возбуждены уголовные дела. Продавца заключили под стражу, с покупателей взяли подписку о невыезде.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы