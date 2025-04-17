Полиция Чапаевска задержала наркодилера и покупателей во время "сделки"

Полиция Чапаевска, получив анонимное сообщение, 11 апреля устроила облаву в одном из гаражных массивов на наркоторговца и ее клиентов.

Трех участников сделки задержали и доставили в отделение. Продавцом запретных веществ оказалась 48-летняя наркозависимая, ранее судимая местная жительница, покупателями — два ранее судимых за кражи и хранение наркотиков 40-летние мужчины.

Из карманов продавщицы правоохранители достали сигаретную пачку, в которой было 20 свертков с порошком. Также по одному свертку изъяли и у мужчин. В свертках оказался карфентанил в особо крупном размере.

Женщина вину признала и сообщила, что купила наркотики онлайн для перепродажи.

На всех троих возбуждены уголовные дела. Продавца заключили под стражу, с покупателей взяли подписку о невыезде.