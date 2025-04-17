Подростки из Самарской области украли 16 кроликов

В Похвистневском районе Самарской области задержали 17- и 18-летнего парней по подозрению в краже животных. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У 64-летнего местного жителя пропали 16 кроликов стоимостью 8 тыс. рублей. По версии следствия, старший из парней организовал преступление, а исполнителем стал его младший товарищ, ранее судимый за кражи и угон. Несовершеннолетний получил за "работу" 5 тыс. рублей. Животных нашли у 18-летнего подозреваемого и вернули владельцу.

Уголовное дело возбудили по п. "а" и "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"), а старшему еще вменяют ч. 1 ст. 150 УФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в преступление").