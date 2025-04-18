Каждый третий житель Самарской области предпочел бы купить японский автомобиль

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech провели опрос среди россиян и выяснили их предпочтения при покупке автомобилей. Каждый третий респондент из Самарской области и других регионов Поволжья предпочел бы авто японской модели. Порядка 20% опрошенных выбрали бы немецкий или отечественный автомобиль.

В тройку федеральных округов, где отдали предпочтение российским автомобилям, кроме Поволжья вошли Северо-Кавказский ФО — 30% среди всех опрошенных и Южный ФО — 20% респондентов.

В пользу корейских автомобилей в Приволжском федеральном округе проголосовали 15% опрошенных, а "китайцев" отметили в предпочтениях только 7% респондентов из Самарской области и других регионов Поволжья.

Лидеры в предпочтениях опрошенных разнятся по федеральным округам: так, большинство респондентов (95%) в Дальневосточном федеральном округе хотели бы купить японские автомобили. Жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов предпочитают немецкие автомобили — 34% и 32% соответственно. Самый популярный у россиян тип кузова — седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы — 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов.

"Результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным. Несмотря на то что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины. Однако 80% опрошенных Центром аналитики и исследований МТС AdTech респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% — по причине отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей. Для продавцов автомобилей это сигнал о том, что аудитория все больше сегментируется, следовательно, нужен более четкий таргетинг, например, на базе Big Data, который позволит донести информацию и для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, и для тех, кто присматривается к машинам с пробегом в разных федеральных округах", — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.