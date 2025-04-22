Жителя Самарской области будут судить за фальшивую инвалидность

В Кинельский районный суд направили уголовное дело о даче взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в апреле 2022 г. обвиняемый через посредника передал 180 тыс. руб. сотрудникам регионального Главного бюро МСЭ. За это его признали инвалидом без необходимых оснований.
Передававшего деньги посредника уже осудили.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы