Самарская область стала самой активной в теме ЗОЖ форума "Сильные идеи для нового времени"

Согласно статистике форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, сейчас по всем пяти направлениям поступило более 14 тыс. проектов и предложений из всех регионов России. Около 1 тысячи из них из Самарской области. Каждая десятая поступившая идея касается темы здорового образа жизни.
ЗОЖ стал трендом: после пандемии люди поняли, что здоровье — главный актив, государство поддерживает это нацпроектами, а бизнес — корпоративными программами, так как профилактика очевидно выгоднее лечения.
"Самым популярным направлением форума традиционно является Национальная социальная инициатива (НСИ). Она собрала половину всех идей форума — ровно 50% от общего числа предложений. При этом именно в НСИ мы выделили отдельную тему про привитие ценностей и формирование здорового образа жизни. По этому треку поступило свыше 1,5 тыс. идей: примерно 20% или каждое пятое предложение. Самыми активными субъектами именно в теме ЗОЖ можно назвать Самарская область, Республика Башкортостан, Саратовская, Нижегородская и Ульяновская области", — отмечают в пресс-службе АСИ.
Авторы предлагают все — от строительства спортплощадок в селах до мобильных приложений для мотивации и антивейпинговых квестов для подростков. Особенно популярны проекты по вовлечению разных возрастов: от программ ГТО для малышей до продления активного долголетия пожилых людей.
Елена Маркелова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийская федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области, не впервые участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени". В этом году представляет проект, посвященный адаптации ветеранов СВО и членов их семей в активную социальную жизнь.
"Через спорт — футбол на дронах, футбол для ампутантов — и обучение социальному проектированию будем помогать нашим ребятам, их детям и женам. Проект уже почти готов и в ближайшие дни подадим нашу заявку. Мы шестой год участвуем в форуме. Все годы входили в ТОП-10 проектов на региональном уровне", — рассказывает Елена Александровна.
Подать заявку можно до 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Уже стартовала экспертная оценка. Вместе с авторами проектов они проделают работу по докрутке и "упаковке" идей. Финальной точкой станет очный двухдневный форум в Москве. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???