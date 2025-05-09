"Передавать память": семья самарцев на параде Победы

9 мая в Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Корреспондент Волга Ньюс пообщался со зрителями.

Руслан Норин с женой Екатериной и дочерью Стефанией — постоянные зрители парадов Победы.

"Как бы ни было трудно с билетами, но судьба дает нам шанс, и мы с большим удовольствием всегда приходим, — рассказывают супруги. — Мы очень любим этот праздник, все наши деды воевали, и мы чтим их память. В этом году совпало и 80-летие Победы, и такое сложное время, когда идет СВО - хочется вспоминать события тех лет, передавать память и наши традиции своим детям, чтобы они тоже не забывали. Это очень важно".

На парад Норины пришли с портретами своих родных: дедушка — Норин Алексей Филлипович, воевал в Манчьжурии. Прадеды Екатерины оба ушли добровольцами на фронт. Григорий Михайлович героически погиб под Брянском, похоронен в братской могиле — родственники разыскали и регулярно навещают место захоронения. "Второй прадедушка пропал без вести в 1944-м, последние сведения о нем были из-под Курска", — не смогла сдержать слез Екатерина.