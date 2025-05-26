В аэропорту Курумоч задержали пассажира с сильнодействующим лекарством

В самарском аэропорту задержали мужчину, незаконно ввозившего сильнодействующий препарат. Об этом сообщает Самарская таможня.

Пассажира, прилетевшего из Дубая остановили в "зеленом" коридоре. В его багаже обнаружили лекарство TRADOLGESIC Tramadol HCl. При этом у мужчины не было рецепта от врача на этот препарат. Дело в том, что лекарство содержит сильнодействующее вещество трамадол. Общая его масса составила 20,04 г.

В действиях пассажира усмотрели преступление по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС").

Начальник таможенного поста самарского аэропорта Анатолий Законов напоминает: "Если вы отправляетесь в поездку, и у вас есть необходимость в регулярном приеме каких-либо медикаментов, изучите их состав на предмет содержания наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ. Обязательным условием перемещения таких препаратов является наличие действительного рецепта врача или любого иного медицинского документа, подтверждающего обоснованность его использования в медицинских целях".