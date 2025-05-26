ФСБ задержала в Самарской области "сотрудника" нарколаборатории

В Самарской области отправили под стражу 41-летнего мужчину, которого подозревают в участии в наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональное УФСБ.
В феврале 2025 г. подозреваемого задержали в момент производства мефедрона. У него изъяли более 11 кг наркотика, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.
По версии правоохранителей, задержанный был членом преступной группы, занимающейся поставками прекурсоров и реагентов для изготовления наркотиков в лабораторных условиях в особо крупных размерах.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы