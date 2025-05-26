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Преступления Происшествия

ФСБ задержала в Самарской области "сотрудника" нарколаборатории

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили под стражу 41-летнего мужчину, которого подозревают в участии в наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

В феврале 2025 г. подозреваемого задержали в момент производства мефедрона. У него изъяли более 11 кг наркотика, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

По версии правоохранителей, задержанный был членом преступной группы, занимающейся поставками прекурсоров и реагентов для изготовления наркотиков в лабораторных условиях в особо крупных размерах.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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