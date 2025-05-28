Добровольцы "Рокота" учат обращению с БПЛА и тактической медицине

Центр начальной военной подготовки "Рокот" был основан в 2022 году, когда началась специальная военная операция. Его основали добровольцы, патриоты России, которым не безразлична судьба нашей страны. С первых дней работы в центре начали обучать навыкам тактической медицины военнослужащих и гражданских.

Осенью 2022 года курсантами стали и мобилизованные, многим из них знания, полученные в центре "Рокот" спасли жизнь. Владислав Яковлев изучал здесь медицину и тактику, а затем прошел курс оператора беспилотных летательных аппаратов. В 2023 году ушел воевать в зону специальной военной операции, был командиром взвода беспилотных летательных аппаратов. После ранения вернулся в "Рокот" — сегодня Владислав преподает курс оператор БПЛА.

Максим Баранович проходил в центре подготовку по медицине. Благодаря этим навыкам он вынес с поля боя 15 сослуживцев и оказал себе первую помощь при ранении. Сегодня Максим преподает тактическую медицину не только в центре "Рокот", но и проводит практические занятия в самарских школах.

Большинство инструкторов — это ветераны СВО, которые имеют практический боевой опыт. Участникам СВО эти курсы помогают получить еще одну военную специальность.

"Рокот" также объединяет волонтеров, которые помогают фронту. Здесь плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь для бойцов, отвозят груз в зону СВО и передают военнослужащим в руки. Инструкторы-ветераны СВО на своем опыте знают, как необходима и как спасает в боевых условиях гуманитарная помощь, которую привезли соотечественники из тыла.