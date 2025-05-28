Добровольцы "Рокота" учат обращению с БПЛА и тактической медицине

Центр начальной военной подготовки "Рокот" был основан в 2022 году, когда началась специальная военная операция. Его основали добровольцы, патриоты России, которым не безразлична судьба нашей страны. С первых дней работы в центре начали обучать навыкам тактической медицины военнослужащих и гражданских.
Осенью 2022 года курсантами стали и мобилизованные, многим из них знания, полученные в центре "Рокот" спасли жизнь. Владислав Яковлев изучал здесь медицину и тактику, а затем прошел курс оператора беспилотных летательных аппаратов. В 2023 году ушел воевать в зону специальной военной операции, был командиром взвода беспилотных летательных аппаратов. После ранения вернулся в "Рокот" — сегодня Владислав преподает курс оператор БПЛА.
Максим Баранович проходил в центре подготовку по медицине. Благодаря этим навыкам он вынес с поля боя 15 сослуживцев и оказал себе первую помощь при ранении. Сегодня Максим преподает тактическую медицину не только в центре "Рокот", но и проводит практические занятия в самарских школах.
Большинство инструкторов — это ветераны СВО, которые имеют практический боевой опыт. Участникам СВО эти курсы помогают получить еще одну военную специальность.
"Рокот" также объединяет волонтеров, которые помогают фронту. Здесь плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь для бойцов, отвозят груз в зону СВО и передают военнослужащим в руки. Инструкторы-ветераны СВО на своем опыте знают, как необходима и как спасает в боевых условиях гуманитарная помощь, которую привезли соотечественники из тыла.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...