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Преступления Происшествия

В Самаре задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку накоплений

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции в Самаре задержали соучастника телефонных мошенников, лишивших пенсионерку 500 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратилась 62-летняя сельская жительница, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками государственных структур. Они сообщили, что имеющиеся у нее накопления необходимо "защитить от мошенников" и убедили женщину передать деньги таксисту для доставления в "центр хранения". Введенная в заблуждение пенсионерка собрала все сбережения и передала их приехавшему незнакомцу. Общий материальный ущерб составил 500 тыс. рублей. Позже, когда телефоны работников "центра хранения" оказались отключены, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полицейские установили работника таксомоторной организации, который рассказал, что получил заказ на прием и доставку посылки. Пакет, который в одном из сел передала ему пожилая женщина, не открывал и передал его в Самаре незнакомому мужчине.

В ходе кропотливой работы с видеозаписями оперуполномоченные просмотрели огромное количество материала. Благодаря этому удалось буквально по шагам установить маршрут передвижения злоумышленника, который получив пакет от таксиста через банкомат несколькими транзакциями перевел деньги сообщникам.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали ранее не судимого 23-летнего жителя Самары, работающего нагревальщиком цветных металлов на одном из производств областного центра.

Со слов задержанного криминальную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Работодатель пообещал заработок и уточнил, что его обязанность — забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Анонимный пользователь мессенджера убедил самарца в якобы безопасности противоправного заработка — ведь он являлся только частью "схемы". За передачу 500 тыс. руб., обманом полученных у пенсионерки, злоумышленник получил 5 тыс. руб. и стал подозреваемым в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция инкриминируемой фигуранту статьи включает в себя наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников совершенного хищения, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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