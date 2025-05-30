В Самаре задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку накоплений

Сотрудники полиции в Самаре задержали соучастника телефонных мошенников, лишивших пенсионерку 500 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратилась 62-летняя сельская жительница, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками государственных структур. Они сообщили, что имеющиеся у нее накопления необходимо "защитить от мошенников" и убедили женщину передать деньги таксисту для доставления в "центр хранения". Введенная в заблуждение пенсионерка собрала все сбережения и передала их приехавшему незнакомцу. Общий материальный ущерб составил 500 тыс. рублей. Позже, когда телефоны работников "центра хранения" оказались отключены, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полицейские установили работника таксомоторной организации, который рассказал, что получил заказ на прием и доставку посылки. Пакет, который в одном из сел передала ему пожилая женщина, не открывал и передал его в Самаре незнакомому мужчине.

В ходе кропотливой работы с видеозаписями оперуполномоченные просмотрели огромное количество материала. Благодаря этому удалось буквально по шагам установить маршрут передвижения злоумышленника, который получив пакет от таксиста через банкомат несколькими транзакциями перевел деньги сообщникам.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали ранее не судимого 23-летнего жителя Самары, работающего нагревальщиком цветных металлов на одном из производств областного центра.

Со слов задержанного криминальную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Работодатель пообещал заработок и уточнил, что его обязанность — забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Анонимный пользователь мессенджера убедил самарца в якобы безопасности противоправного заработка — ведь он являлся только частью "схемы". За передачу 500 тыс. руб., обманом полученных у пенсионерки, злоумышленник получил 5 тыс. руб. и стал подозреваемым в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция инкриминируемой фигуранту статьи включает в себя наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников совершенного хищения, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.