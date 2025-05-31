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Преступления Происшествия

Самарчанка отдала мошенникам 112 тыс. руб. за замену электросчетчика

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре мошенник обманул 76-летнюю пенсионерку, представившись сотрудником энергосбытовой компании, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Злоумышленник сообщил, что необходимо срочно заменить электросчетчик и для этого необходимо оформить заявку. В ходе разговора он попросил назвать данные СНИЛС для оформления документов. После чего, на телефон потерпевшей пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения, который она, по указанию звонившего, продиктовала. На следующий день, проверяя свой банковский счет, самарчанка обнаружила списание 112 тыс. рублей. Данная сумма была потрачена на покупку в интернет-магазине, которую она не совершала.

После чего потерпевшая обратилась в службу безопасности своего банка, где ей пояснили, что она стала жертвой мошенников. Жительница Самары обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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