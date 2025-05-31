Самарчанка отдала мошенникам 112 тыс. руб. за замену электросчетчика

В Самаре мошенник обманул 76-летнюю пенсионерку, представившись сотрудником энергосбытовой компании, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Злоумышленник сообщил, что необходимо срочно заменить электросчетчик и для этого необходимо оформить заявку. В ходе разговора он попросил назвать данные СНИЛС для оформления документов. После чего, на телефон потерпевшей пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения, который она, по указанию звонившего, продиктовала. На следующий день, проверяя свой банковский счет, самарчанка обнаружила списание 112 тыс. рублей. Данная сумма была потрачена на покупку в интернет-магазине, которую она не совершала.

После чего потерпевшая обратилась в службу безопасности своего банка, где ей пояснили, что она стала жертвой мошенников. Жительница Самары обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.