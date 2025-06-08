У сельчанина из Самарской области нашли 900 г марихуаны

В Приволжском районе Самарской области задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в наркопреступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Для проверки поступившей информации полицейские пришли домой к мужчине и нашли там пакеты с марихуаной общей массой более 900 г и тетрагидроканнабинолом массой 0,8 г.
Сельчанин, уже имевший судимости за аналогичное преступление рассказала, что собрал растения в поле и хранил для себя.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы