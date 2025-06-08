У сельчанина из Самарской области нашли 900 г марихуаны

В Приволжском районе Самарской области задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в наркопреступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Для проверки поступившей информации полицейские пришли домой к мужчине и нашли там пакеты с марихуаной общей массой более 900 г и тетрагидроканнабинолом массой 0,8 г.

Сельчанин, уже имевший судимости за аналогичное преступление рассказала, что собрал растения в поле и хранил для себя.