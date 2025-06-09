В Волжском районе оштрафовали самарца, подпольно продававшего сигареты без маркировки

В Волжском районе за приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий был осужден житель областной столицы. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1500 пачек сигарет иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция Волжского района получила сообщение, что в одном из торговых павильонов на территории села Курумоч продается немаркированная табачная продукция. Правоохранители осмотрели магазин, обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек сигарет иностранного производства.

Продукцию направили на экспертизу которые направили на экспертизу для установления их соответствия требованиям законодательства. Выяснилось, что сигареты не имеют маркировки федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции, по данным экспертов, составила свыше 200 тыс. рублей.

Подозреваемый, ранее не судимый мужчина, пояснил, что приобрел табачные изделия в интернете у анонимного пользователя для распространения, а во время судебного заседания раскаялся и согласился с предъявленным обвинением.

Волжский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в 200 тыс. рублей в доход государства.