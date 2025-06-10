В Тольятти "накрыли" подпольное казино

Тольяттинские полицейские пресекли деятельность игорного заведения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 40-летняя местная жительница в офисном здании на ул. Дзержинского проведение незаконных азартных игр. Полицейские изъяли там 19 системных блоков, мониторы, клавиатуры, ресивер видеонаблюдения, телефон, маршрутизаторы и деньги.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы