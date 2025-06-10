Жительница Самарской области напала с поленом на пенсионерку

В Октябрьске Самарской области задержали 50-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на 90-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, подозреваемая раньше работала продавцом и в магазине познакомилась с потерпевшей. Она узнала, что бабушка живет одна и давно откладывает деньги на похороны. В апреле 2024 г. женщина в маске зашла в дом к пенсионерке, брызнула чем-то в глаза, ударила поленом по голове, забрала мобильник и более 100 тыс. руб., а затем скрылась. Потерпевшая смогла выйти и обратиться за помощью.
Задержанная признала вину. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой с незаконным проникновением в жилище"). Подозреваемую отправили под стражу.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы