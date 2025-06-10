Жительница Самарской области напала с поленом на пенсионерку

В Октябрьске Самарской области задержали 50-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на 90-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемая раньше работала продавцом и в магазине познакомилась с потерпевшей. Она узнала, что бабушка живет одна и давно откладывает деньги на похороны. В апреле 2024 г. женщина в маске зашла в дом к пенсионерке, брызнула чем-то в глаза, ударила поленом по голове, забрала мобильник и более 100 тыс. руб., а затем скрылась. Потерпевшая смогла выйти и обратиться за помощью.

Задержанная признала вину. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой с незаконным проникновением в жилище"). Подозреваемую отправили под стражу.