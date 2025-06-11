Полицейские нашли 6 кг наркотиков у жительницы Тольятти

В Тольятти отправили под стражу 23-летнюю местную жительницу, подозреваемую в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В начале июня полицейские пришли к тольяттинке и нашли у нее дома свертки с метадоном, N-метилэфедроном, героином и мефедроном общей массой более 6 кг. Безработная подозреваемая пояснила, что приобрела наркотики через интернет и планировала сбывать.
В отношении девушки возбудили уголовное дело. Теперь ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы