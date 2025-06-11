Полицейские нашли 6 кг наркотиков у жительницы Тольятти

В Тольятти отправили под стражу 23-летнюю местную жительницу, подозреваемую в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале июня полицейские пришли к тольяттинке и нашли у нее дома свертки с метадоном, N-метилэфедроном, героином и мефедроном общей массой более 6 кг. Безработная подозреваемая пояснила, что приобрела наркотики через интернет и планировала сбывать.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Теперь ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.