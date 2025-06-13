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Преступления Происшествия

Бастрыкин заинтересовался происшествием в самарском метро

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях мужчины в отношении несовершеннолетнего в Самаре.

Фото: СК РФ

"В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А. И. Бастрыкина "ВКонтакте" обратилась жительница города Самары. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ее 17-летнего сына. В феврале текущего года местный житель, находясь в подземном переходе станции метро, избил подростка. В результате несовершеннолетнему причинены многочисленные ушибы и травма головы, ему потребовалась медицинская помощь. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Кроме того, в настоящее время в адрес семьи со стороны нападавшего поступают угрозы, из-за чего они опасаются за свою жизнь и здоровье", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СУ СК России по Самарской области проводят проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил главе ведомства Павлу Олейнику возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

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