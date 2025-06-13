Бастрыкин заинтересовался происшествием в самарском метро

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях мужчины в отношении несовершеннолетнего в Самаре.

"В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А. И. Бастрыкина "ВКонтакте" обратилась жительница города Самары. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ее 17-летнего сына. В феврале текущего года местный житель, находясь в подземном переходе станции метро, избил подростка. В результате несовершеннолетнему причинены многочисленные ушибы и травма головы, ему потребовалась медицинская помощь. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Кроме того, в настоящее время в адрес семьи со стороны нападавшего поступают угрозы, из-за чего они опасаются за свою жизнь и здоровье", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СУ СК России по Самарской области проводят проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил главе ведомства Павлу Олейнику возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.