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Преступления Происшествия

Житель Безенчука украл велосипед, чтобы продать его и купить алкоголь

БЕЗЕНЧУК. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае в полицию Безенчукского района обратилась 46-летняя местная жительница, которая заявила о краже велосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители нашли украденное в ломбарде. Выяснилось, что велосипед туда сдал водитель такси, предоставив свои автоправа. От него полицейские узнали, что в день преступления, 27 мая, около 15:00 двое мужчин вызвали такси, загрузили в багажник велосипед и попросили довезти их до ближайшего ломбарда. На месте оказалось, что у мужчин нет с собой документов, чтобы заложить двухколесный транспорт. Таксист, не подозревая криминала, согласился выручить пассажиров и предоставил свои права. За велосипед пассажиры получили 7000 рублей.

Оперативники уголовного розыска в тот же день вычислили истинного похитителя велосипеда. Им оказался ранее несудимый 28-летний житель Безенчука.

Он пояснил, что в тот день отдыхал на пляже одного из сел Безенчукского района и распивал спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, решил вызвать такси до поселка, чтобы купить новую порцию, однако из-за отсутствия денег у него возник умысел похитить оставленный без присмотра велосипед и продать. Товарищу же он сказал, что велосипед принадлежит ему.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

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