Тольяттинец оформил кредит в 800 тыс. рублей на умершего 10 лет назад знакомого

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в хищении более 800 тысяч рублей, принадлежащих финансовому учреждению, передает ГУ МВД по Самарской области. Следствием установлено: используя поддельные документы покойного жителя Тольятти, злоумышленник оформил кредит и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

В полицию Тольятти обратился представитель коммерческого банка, который сообщил, что один из заемщиков не исполняет обязательства по кредитному договору.

В ходе доследственной проверки полицейские установили, что паспортные данные, указанные в договоре займа, принадлежат умершему более 10 лет назад тольяттинцу. Представитель потерпевшей стороны — банковского учреждения — предоставил сотрудникам полиции документацию, согласно которой ущерб от противоправных действий злоумышленника составил более 800 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники органов внутренних дел опросили свидетелей, изъяли документы, подтверждающие совершение финансовых операций, и записи с камер банкоматов, которые запечатлели моменты снятия денег с карты. Изучив полученные данные, полицейские предположили, что к хищению денежных средств кредитной организации причастен 39-летний ранее не судимый знакомый покойного "заемщика". Его задержали и доставили в полицию, где он признался и пояснил: когда ему срочно понадобились деньги, он через третьих лиц, используя данные покойного приятеля, заказал в интернете фальшивый паспорт. После этого в онлайн-режиме мужчина оформил на имя умершего банковскую карту, получил кредит и потратил денежные средства по собственному усмотрению.

В настоящее время судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных документов выделены в отдельное производство.