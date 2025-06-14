16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец оформил кредит в 800 тыс. рублей на умершего 10 лет назад знакомого Пенсионерка из Тольятти по вине мошенников лишилась 240 тыс. рублей Житель Безенчука украл велосипед, чтобы продать его и купить алкоголь Бастрыкин заинтересовался происшествием в самарском метро В Тольятти поймали мужчину, который торговал пропиской для мигрантов

Преступления Происшествия

Тольяттинец оформил кредит в 800 тыс. рублей на умершего 10 лет назад знакомого

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в хищении более 800 тысяч рублей, принадлежащих финансовому учреждению, передает ГУ МВД по Самарской области. Следствием установлено: используя поддельные документы покойного жителя Тольятти, злоумышленник оформил кредит и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Тольятти обратился представитель коммерческого банка, который сообщил, что один из заемщиков не исполняет обязательства по кредитному договору.

В ходе доследственной проверки полицейские установили, что паспортные данные, указанные в договоре займа, принадлежат умершему более 10 лет назад тольяттинцу. Представитель потерпевшей стороны — банковского учреждения — предоставил сотрудникам полиции документацию, согласно которой ущерб от противоправных действий злоумышленника составил более 800 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники органов внутренних дел опросили свидетелей, изъяли документы, подтверждающие совершение финансовых операций, и записи с камер банкоматов, которые запечатлели моменты снятия денег с карты. Изучив полученные данные, полицейские предположили, что к хищению денежных средств кредитной организации причастен 39-летний ранее не судимый знакомый покойного "заемщика". Его задержали и доставили в полицию, где он признался и пояснил: когда ему срочно понадобились деньги, он через третьих лиц, используя данные покойного приятеля, заказал в интернете фальшивый паспорт. После этого в онлайн-режиме мужчина оформил на имя умершего банковскую карту, получил кредит и потратил денежные средства по собственному усмотрению.

В настоящее время судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных документов выделены в отдельное производство.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6