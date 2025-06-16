В Самаре разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю

В Самаре правоохранители разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном в Куйбышевском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В 16:00 29 мая неизвестный напал на девочку на территории мкр. Волгарь, в районе ул. Обувной.
Приметы преступника: на вид 30-35 лет, славянская внешность.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины и о тех, кто еще мог пострадать от его действия, правоохранители просят обращаться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы