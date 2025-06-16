В Самаре разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю

В Самаре правоохранители разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном в Куйбышевском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В 16:00 29 мая неизвестный напал на девочку на территории мкр. Волгарь, в районе ул. Обувной.

Приметы преступника: на вид 30-35 лет, славянская внешность.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины и о тех, кто еще мог пострадать от его действия, правоохранители просят обращаться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.