Иностранный студент из Самары поддался на уловки кибер-мошенников и лишился крупной суммы

Мошенники обманули 19-летнего иностранного студента, обучающегося в одном из самарских вузов. Парень стал жертвой аферистов, несмотря на то что был осведомлен о подобных схемах обмана, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с сообщения в мессенджере, якобы от сотрудника Госуслуг, который сообщил о взломе его аккаунта и необходимости срочно защитить личные данные. Злоумышленник действовал профессионально: писал сразу в несколько мессенджеров, убедительно говорил на родном для юноши языке, использовал профессиональные термины и даже знал личные данные студента.

Создав ощущение срочности и опасности, он убедил молодого человека перевести 85 тысяч рублей на указанный номер телефона через систему быстрых платежей (СБП). Студент, несмотря на свои знания о мошенничестве, растерялся и от неожиданности выполнил все указания афериста. Только спустя несколько часов, успокоившись, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.