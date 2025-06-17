В Тольятти вычислили мужчину, укравшего 59 пачек сыра

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В полицию Автозаводского района Тольятти обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что неизвестный прихватил с прилавка 59 пачек сыра на 9 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области