В Тольятти вычислили мужчину, укравшего 59 пачек сыра

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что неизвестный прихватил с прилавка 59 пачек сыра на 9 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По видеокамерам правоохранители вычислили подозреваемого - ранее судимого 32-летнего тольяттинца. Тот рассказал, что часть похищенного сыра он съел, а остальное потерял.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы