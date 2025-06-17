Наркоторговец, задержанный с 700 г мефедрона, отправился под стражу в Самарской области

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В Самарской области отправили под стражу предполагаемого члена межрегиональной ОПГ, поставляющей синтетические наркотики в регион. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области