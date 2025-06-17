Наркоторговец, задержанный с 700 г мефедрона, отправился под стражу в Самарской области

В Самарской области отправили под стражу предполагаемого члена межрегиональной ОПГ, поставляющей синтетические наркотики в регион. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Мужчину задержали в апреле 2025 г. с 700 г мефедрона. По версии следствия, мужчина планировал сбывать наркотик через тайники.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы