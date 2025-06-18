Пенсионер из Октябрьска, который приторговывал наркотиками, подпал под статью

В полицию Сызранского района поступила информация, что 71-летний житель Октябрьска может быть причастен к продаже наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В присутствии понятых полицейские обыскали жилище пенсионера и нашли девять бумажных свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 12 граммов.

Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что запрещенные вещества купил в Интернете и планировал продать с помощью тайников-закладок.

В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело - по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Он заключен под стражу.