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Преступления Происшествия

Пенсионер из Октябрьска, который приторговывал наркотиками, подпал под статью

ОКТЯБРЬСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызранского района поступила информация, что 71-летний житель Октябрьска может быть причастен к продаже наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В присутствии понятых полицейские обыскали жилище пенсионера и нашли девять бумажных свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 12 граммов.

Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что запрещенные вещества купил в Интернете и планировал продать с помощью тайников-закладок.

В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело - по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Он заключен под стражу.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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