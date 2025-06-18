Пожилой житель Исаклинского района незаконно хранил дома охотничий карабин и более 300 патронов

В Исаклинском районе мужчина планировал выгодно реализовать найденный охотничий карабин и 329 спортивно-охотничьих патронов. Полиция изъяла оружие и боеприпасы из незаконного оборота, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Исаклинского района поступило анонимное сообщение о том, что местный житель причастен к незаконному хранению боеприпасов. После осмотра жилища селянина выяснилось, что тот незаконно хранил нарезное охотничье огнестрельное оружие и 329 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм заводского изготовления, пригодных для использования.
Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении по статье "Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" 72-летний мужчина признал вину и пояснил, что оружие и патроны нашел в сарае очень давно, после смерти родственников. Зная, что это противозаконно, хранил ружье и боеприпасы, дожидаясь повышения вознаграждения за сдачу оружия.
Дознаватель обязал пенсионера являться по первому требованию. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего инцидента.
"Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы