Пожилой житель Исаклинского района незаконно хранил дома охотничий карабин и более 300 патронов

В Исаклинском районе мужчина планировал выгодно реализовать найденный охотничий карабин и 329 спортивно-охотничьих патронов. Полиция изъяла оружие и боеприпасы из незаконного оборота, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Исаклинского района поступило анонимное сообщение о том, что местный житель причастен к незаконному хранению боеприпасов. После осмотра жилища селянина выяснилось, что тот незаконно хранил нарезное охотничье огнестрельное оружие и 329 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм заводского изготовления, пригодных для использования.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении по статье "Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" 72-летний мужчина признал вину и пояснил, что оружие и патроны нашел в сарае очень давно, после смерти родственников. Зная, что это противозаконно, хранил ружье и боеприпасы, дожидаясь повышения вознаграждения за сдачу оружия.

Дознаватель обязал пенсионера являться по первому требованию. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего инцидента.

"Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения", - отмечается в сообщении.