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Преступления Происшествия

Самарские полицейские остановили автомобиль для проверки документов, а нашли наркотики

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В мае в пос. Стройкерамика Волжского района сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Chery Tiggo. Однако 37-летний водитель занервничал и попросил ускорить проверку. Правоохранители сочли это подозрительным и, помимо проверки документов, решили досмотреть его и машину.

В кармане брюк водителя нашли бумажный сверток с наркотическим средством карфентанилом в крупном размере. Мужчина пояснил, что купил запрещенное вещество в Интернете и продавать не планировал, хотел употребить сам.

На него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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