Самарские полицейские остановили автомобиль для проверки документов, а нашли наркотики

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мае в пос. Стройкерамика Волжского района сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Chery Tiggo. Однако 37-летний водитель занервничал и попросил ускорить проверку. Правоохранители сочли это подозрительным и, помимо проверки документов, решили досмотреть его и машину.

В кармане брюк водителя нашли бумажный сверток с наркотическим средством карфентанилом в крупном размере. Мужчина пояснил, что купил запрещенное вещество в Интернете и продавать не планировал, хотел употребить сам.

На него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.