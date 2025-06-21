Житель Самарской области попался с крупной заначкой "соли"

В Отрадном Самарской области отправили под стражу 29-летнего мужчину, задержанного ранее с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В мае 2025 г. полицейские остановили мужчину, который вышел из гаражного массива. Во время разговора у него заметили признаки наркотического опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. Уже в отделе полиции местный житель рассказал, что в гаражах у него есть тайник, в котором храниться "соль" для личного употребления. В итоге правоохранители изъяли более 55 г наркотика альфа-PVP.
Известно, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело, а также привлекли к ответственности по административной статье за отказ от медосвидетельствования.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы