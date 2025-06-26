"СамБат" помогает бойцам и мирным жителям ДНР и ЛНР

21 сентября 2022 года, в день объявления мобилизации, супруги Виктор и Юлия Романовы, решили поддержать мужчин, которых призвала Родина. Так появилось волонтерское движение "Помощь Нашим Самарский Батальон" — "СамБат". Сегодня это движение объединяет тысячи людей по всей Самарской области.
Гуманитарный груз доставляют напрямую в воинские части, которые базируются на территории Самарской области и в зоне проведения СВО. Первая помощь была продуктовой, когда волонтеры выяснили насущные потребности бойцов, груз стали формировать с учетом конкретных просьб и доставлять прямо в руки военнослужащим. Когда мы разговаривали с Юлией Романовой, Виктор находился "за ленточкой", отвозил очередной груз военнослужащим.
Юлия тоже посещает зону СВО, но с особенной миссией. Она помогает мирным жителям и детям — "СамБат" взял шефство над несколькими детскими интернатами и домами в Донецкой и Луганской народных республиках. За два с половиной года волонтеры обеспечили эти учреждения всем необходимым. В беседе с Юлией Романовой, руководители детских учреждений признавались, что с приходом России жизнь стала лучше, помещения отремонтированы, у детей новая мебель, одежда и полноценное питание.
Как говорит, Юлия, цель волонтерского движения "Помощь Нашим Самарский Батальон" — "СамБат", организовать население Самарской области для помощи Вооруженным силам страны, а также оказывать им всестороннюю поддержку.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.