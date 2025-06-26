"СамБат" помогает бойцам и мирным жителям ДНР и ЛНР

21 сентября 2022 года, в день объявления мобилизации, супруги Виктор и Юлия Романовы, решили поддержать мужчин, которых призвала Родина. Так появилось волонтерское движение "Помощь Нашим Самарский Батальон" — "СамБат". Сегодня это движение объединяет тысячи людей по всей Самарской области.

Гуманитарный груз доставляют напрямую в воинские части, которые базируются на территории Самарской области и в зоне проведения СВО. Первая помощь была продуктовой, когда волонтеры выяснили насущные потребности бойцов, груз стали формировать с учетом конкретных просьб и доставлять прямо в руки военнослужащим. Когда мы разговаривали с Юлией Романовой, Виктор находился "за ленточкой", отвозил очередной груз военнослужащим.

Юлия тоже посещает зону СВО, но с особенной миссией. Она помогает мирным жителям и детям — "СамБат" взял шефство над несколькими детскими интернатами и домами в Донецкой и Луганской народных республиках. За два с половиной года волонтеры обеспечили эти учреждения всем необходимым. В беседе с Юлией Романовой, руководители детских учреждений признавались, что с приходом России жизнь стала лучше, помещения отремонтированы, у детей новая мебель, одежда и полноценное питание.

Как говорит, Юлия, цель волонтерского движения "Помощь Нашим Самарский Батальон" — "СамБат", организовать население Самарской области для помощи Вооруженным силам страны, а также оказывать им всестороннюю поддержку.