В Самаре планируют капитально отремонтировать Дом-музей Ленина

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В Самаре ищут подрядчика, который разработает проект по сохранению (в рамках капитального ремонта) Дома-музея Ленина (ул. Ленинская, 131). Заказчиком работ выступил музей им. Алабина.