В Самаре планируют капитально отремонтировать Дом-музей Ленина

В Самаре ищут подрядчика, который разработает проект по сохранению (в рамках капитального ремонта) Дома-музея Ленина (ул. Ленинская, 131). Заказчиком работ выступил музей им. Алабина.
Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой" расположен на ул. Ленинской, 131. Начальная цена контракта на разработку научно-проектной документации — 6,8 млн рублей.
Победитель торгов определится после 8 августа. Он должен будет провести комплексные научные исследования (историко-архитектурные, историко-архивные), разработать проект и предложить архитектурные и конструктивные решения, провести инженерные изыскания и т. п.
Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде