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Экономика и бизнес

В Самаре планируют капитально отремонтировать Дом-музей Ленина

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ищут подрядчика, который разработает проект по сохранению (в рамках капитального ремонта) Дома-музея Ленина (ул. Ленинская, 131). Заказчиком работ выступил музей им. Алабина.

Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой" расположен на ул. Ленинской, 131. Начальная цена контракта на разработку научно-проектной документации — 6,8 млн рублей.

Победитель торгов определится после 8 августа. Он должен будет провести комплексные научные исследования (историко-архитектурные, историко-архивные), разработать проект и предложить архитектурные и конструктивные решения, провести инженерные изыскания и т. п.

Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.

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