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Экономика и бизнес

Самарская агрокомпания увеличила эффективность сбора огурцов на 50% благодаря проекту "Производительность труда"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Тепличный", ключевой производитель овощей в Поволжье, успешно завершил пилотный проект по оптимизации сбора томатов в рамках федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная экономика и конкурентоспособность").

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В результате внедрения бережливых технологий, а также знаний, полученных от экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, выработка на сотрудника увеличилась на 50%, время процесса сократилось на 42%, а объем незавершенного производства уменьшился на 30%. Эти достижения свидетельствуют об ускорении прохождения продукции по цепочке и снижении риска порчи.

Эксперты РЦК провели глубокий анализ производственных процессов, выявили узкие места, такие как излишние перемещения, ожидания и неравномерная загрузка. В результате были оптимизированы маршруты передвижения сборщиков и тележек внутри теплиц, пересмотрена последовательность операций и улучшена координация между сбором и транспортировкой огурцов на упаковку.

"Пилотный проект на участке огурцов подтвердил потенциал методик бережливого производства, — прокомментировал результаты заместитель генерального директора ООО "Тепличный" Александр Фаерман. — Мы детально разобрали каждый шаг сбора, выявили и устранили потери времени и ресурсов. Полученный результат — это не просто цифры, это реальная экономия ресурсов компании, повышение скорости доставки свежайшей продукции потребителям и улучшение условий труда наших сотрудников. Мы благодарны экспертам РЦК за методическую поддержку и намерены масштабировать этот опыт на другие участки".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

"Участие в федеральном проекте "Производительность труда" приносит конкретный, измеримый экономический эффект. Компании не только говорят о приверженности принципам эффективного производства, но и демонстрируют ее на практике. Сегодня в проекте участвует 208 компаний, с выручкой 348 млрд рублей, и такие результаты укрепляют доверие бизнеса к инструментам повышения производительности", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов. Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.

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