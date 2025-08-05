Самарская агрокомпания увеличила эффективность сбора огурцов на 50% благодаря проекту "Производительность труда"

ООО "Тепличный", ключевой производитель овощей в Поволжье, успешно завершил пилотный проект по оптимизации сбора томатов в рамках федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная экономика и конкурентоспособность").
В результате внедрения бережливых технологий, а также знаний, полученных от экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, выработка на сотрудника увеличилась на 50%, время процесса сократилось на 42%, а объем незавершенного производства уменьшился на 30%. Эти достижения свидетельствуют об ускорении прохождения продукции по цепочке и снижении риска порчи.
Эксперты РЦК провели глубокий анализ производственных процессов, выявили узкие места, такие как излишние перемещения, ожидания и неравномерная загрузка. В результате были оптимизированы маршруты передвижения сборщиков и тележек внутри теплиц, пересмотрена последовательность операций и улучшена координация между сбором и транспортировкой огурцов на упаковку.
"Пилотный проект на участке огурцов подтвердил потенциал методик бережливого производства, — прокомментировал результаты заместитель генерального директора ООО "Тепличный" Александр Фаерман. — Мы детально разобрали каждый шаг сбора, выявили и устранили потери времени и ресурсов. Полученный результат — это не просто цифры, это реальная экономия ресурсов компании, повышение скорости доставки свежайшей продукции потребителям и улучшение условий труда наших сотрудников. Мы благодарны экспертам РЦК за методическую поддержку и намерены масштабировать этот опыт на другие участки".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.
"Участие в федеральном проекте "Производительность труда" приносит конкретный, измеримый экономический эффект. Компании не только говорят о приверженности принципам эффективного производства, но и демонстрируют ее на практике. Сегодня в проекте участвует 208 компаний, с выручкой 348 млрд рублей, и такие результаты укрепляют доверие бизнеса к инструментам повышения производительности", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Федеральный проект "Производительность труда" направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов. Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
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