В Мах появились первые каналы со стотысячной аудиторией

В национальном мессенджере Мах появились первые каналы со стотысячной аудиторией, передает ТАСС. Так, на канал "Мир сегодня с Юрием Подолякой" подписались 130 тыс. пользователей, "Соловьев" — 107 тыс. пользователей. На третьем месте канал Mash с 93 тыс. подписчиков.

Всего в Мах более 100 каналов, суммарное количество их подписчиков превысило 1 млн пользователей.

Мах начал тестировать каналы 14 июля. В тесте принимают участие блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры, компании и ведомства. Каналы можно найти на отдельной витрине или по названию в поиске. Пользователи могут подписаться на канал, ставить реакции постам, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки, настраивать уведомления. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.