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Преступления Происшествия

Сотрудники ФСБ рассказали о задержании инспектора ФСИН и адвоката

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ по Самарской области рассказали, что вместе с работником УФСИН 25 декабря в Самаре был задержан адвокат.

Фото: Фото предоставлено автором

В ведомстве считают, что те "получили от гражданина, проходящего по уголовному делу по ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп", 1,5 млн руб. за содействие в принятии решения о назначении ему минимального наказания, не связанного с реальным лишением свободы".

Судя по фото, предоставленным ведомством, деньги передавали в машине.

Сейчас материалы в отношении задержанных передали в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

По данным Волга Ньюс, вопрос о возбуждении уголовного дела должны решить сегодня.

Предполагается, что меру пресечения задержанным на время следствия изберут 29 декабря в суде Самарского района Самары.

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