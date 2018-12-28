Сотрудники ФСБ рассказали о задержании инспектора ФСИН и адвоката

Сотрудники УФСБ по Самарской области рассказали, что вместе с работником УФСИН 25 декабря в Самаре был задержан адвокат.

В ведомстве считают, что те "получили от гражданина, проходящего по уголовному делу по ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп", 1,5 млн руб. за содействие в принятии решения о назначении ему минимального наказания, не связанного с реальным лишением свободы".

Судя по фото, предоставленным ведомством, деньги передавали в машине.

Сейчас материалы в отношении задержанных передали в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

По данным Волга Ньюс, вопрос о возбуждении уголовного дела должны решить сегодня.

Предполагается, что меру пресечения задержанным на время следствия изберут 29 декабря в суде Самарского района Самары.