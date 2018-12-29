Подозреваемый в покушении на мошенничество сотрудник УФСИН отправлен под домашний арест

Старший инспектор филиала по Промышленному району Самары УФСИН России по Самарской области и член региональной Палаты адвокатов, подозреваемые в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправлены под домашний арест на два месяца. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, по версии следствия, 25 декабря 2018 года подозреваемые получили 1,5 млн руб. от обвиняемого в коммерческом подкупе, пообещав повлиять на избрание ему судом наказания, не связанного с лишением свободы. Однако распорядиться денежными средствами они не успели - их действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.

Ранее Волга Ньюс сообщал, что подозреваемый сотрудник УФСИН является сыном заместителя начальника этой службы по Самарской области полковника Олега Белевитина.