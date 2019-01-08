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В Самаре задержали женщину, возможно причастную к обману пенсионеров

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали 30-летнюю женщину. Полицейские полагают, что она может быть причастна к обману пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии оперативников, уроженка одной из соседних республик под видом дальней родственницы входила в доверие к пожилым людям и выманивала у них деньги на срочное лечение.

Одной из жертв такого обмана стала пожилая семейная пара. Пенсионеры, пытаясь спасти "дальнюю родственницу", сняли с банковского счета накопленные за многие годы деньги.

Управление МВД России по Самаре просит всех, кто пострадал от действий женщины, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного).

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