Более 25 кг героина изъяли у наркокурьера в Самарской области

Сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили канал поставок крупных партий наркотиков в РФ с территории одной из республик Средней Азии, организованный членами транснационального преступного сообщества. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержан член преступного сообщества, 34-летний иностранец А., перевозивший героин транзитом через Самарскую область в Кемерово. У него изъяли более 25,4 кг наркотика.

Сейчас следственный отдел регионального УФСБ решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Также правоохранители устанавливают связи А. с подельниками.