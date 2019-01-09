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Преступления Происшествия

Более 25 кг героина изъяли у наркокурьера в Самарской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили канал поставок крупных партий наркотиков в РФ с территории одной из республик Средней Азии, организованный членами транснационального преступного сообщества. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Задержан член преступного сообщества, 34-летний иностранец А., перевозивший героин транзитом через Самарскую область в Кемерово. У него изъяли более 25,4 кг наркотика.

Сейчас следственный отдел регионального УФСБ решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Также правоохранители устанавливают связи А. с подельниками.

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