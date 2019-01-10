В Самаре разыскивают мужчину, совершившего насилие над ребенком

В Самаре объявлен в розыск неустановленный мужчина, который 20 ноября прошлого года в период с 16:30 до 16:40 возле дома № 102 по ул. Л. Толстого совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20-30 лет, славянской внешности, рост 165-175 см, среднего телосложения.

Был одет: спортивная куртка темно-синего цвета со вставками светло-синего цвета с капюшоном, на груди лейбл "Puma", вязаная шапка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по тел.:

8 (846)3737406, 8-9370-627007, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.