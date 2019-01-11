В Самаре несколько человек незаконно зарегистрировали сотни мигрантов

В Самаре возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции, сообщает МВД РФ.

Правоохранители обнаружили коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около 700 иностранцев. По версии следствия, трое мужчин фиктивно ставили на миграционный учет прибывших в РФ людей, якобы для осуществления трудовой деятельности.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подозреваемых задерживали при участии Росгвардии. Два человека заключены под стражу, их сообщника оставили под подпиской о невыезде.