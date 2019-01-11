В Самарской области разыскивают двух похитительниц парфюма

Полицейские разыскивают двух женщин, обокравших магазин в с. Красный Яр Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено 6 января, в 16:11. Две женщины вынесли из магазина на ул. Комсомольской, 82 парфюмерную воду на 22,5 тыс. рублей.

Приметы разыскиваемых: на вид 25-27 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, славянской внешности.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемых, обращаться по телефонам: 8(846)5721378, 020 (102 с мобильного).