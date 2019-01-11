16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский областной суд оставил Веру Рабинович под стражей В Самаре несколько человек незаконно зарегистрировали сотни мигрантов В административном здании Кировского района нашли подпольный игровой клуб Сотрудника самарского военного комиссариата подозревают во взяточничестве В Самаре разыскивают мужчину, пристававшего к девятилетней девочке

Преступления Происшествия

В Самарской области разыскивают двух похитительниц парфюма

КРАСНЫЙ ЯР. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 9
Версия для печати

Полицейские разыскивают двух женщин, обокравших магазин в с. Красный Яр Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Преступление было совершено 6 января, в 16:11. Две женщины вынесли из магазина на ул. Комсомольской, 82 парфюмерную воду на 22,5 тыс. рублей.

Приметы разыскиваемых: на вид 25-27 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, славянской внешности.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемых, обращаться по телефонам: 8(846)5721378, 020 (102 с мобильного).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3