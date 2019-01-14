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Общество

Синоптики обещают потепление, небольшие метели и гололед

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области небольшие и умеренные осадки, слабую метель и гололед. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.

Все эти явления принесет атлантический циклон. По сведению Гидрометцентра России во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается на 5º выше среднего многолетнего значения.

В ночь на 15 января будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -9 ... -14°C. Местами гололедица, которая сохранится и днем. Также синоптики обещают облачность, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами слабая метель. Ветер сохранит направление и усилиться до 13 м/с. Потеплеет до -2 ... -7°C.

Ночью 16 января погодные условия не изменятся, температура воздуха -5 ... -10°C. Днем 16 и 17 января ожидаются те же условия, что и днем ранее.

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