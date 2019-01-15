На Мехзаводе нашли тайник с оружием, боеприпасами и 5 кг героина

Сотрудники ФСБ 17 декабря около пос. Мехзавод обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ по Самарской области, из схрона изъяли обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра, а также 5,33 г героина.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сообщили в ведомстве.

Напомним, это второе за последний месяц изъятие такой крупной партии героина. 9 января с 25 кг наркотика сотрудниками ФСБ был задержан уроженец Таджикистана.