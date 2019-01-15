16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Мехзаводе нашли тайник с оружием, боеприпасами и 5 кг героина В Клявлинском районе задержан мужчина, нанесший своей матери смертельное ножевое ранение Тольяттинец может сесть в тюрьму на пять лет за изготовление самодельного ружья В Самаре рецидивист украл из магазина кофе и шоколад В Самаре госпитализирован мужчина, поссорившийся с юным соседом

Преступления Происшествия

На Мехзаводе нашли тайник с оружием, боеприпасами и 5 кг героина

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати

Сотрудники ФСБ 17 декабря около пос. Мехзавод обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным УФСБ по Самарской области, из схрона изъяли обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра, а также 5,33 г героина.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сообщили в ведомстве.

Напомним, это второе за последний месяц изъятие такой крупной партии героина. 9 января с 25 кг наркотика сотрудниками ФСБ был задержан уроженец Таджикистана.

   

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3