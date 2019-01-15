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Преступления Происшествия

В Тольятти "накрыли" крупную нарколабораторию

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские при поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали 35-летнего мужчину, предположительно, причастного к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме того, в нежилом помещении, где была оборудована лаборатория, правоохранители обнаружили более 9 кг запрещенных веществ, ожидающих сбыта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотика в особо крупном размере".

Гид потребителя

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