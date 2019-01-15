В Тольятти "накрыли" крупную нарколабораторию

В Тольятти полицейские при поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали 35-летнего мужчину, предположительно, причастного к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, в нежилом помещении, где была оборудована лаборатория, правоохранители обнаружили более 9 кг запрещенных веществ, ожидающих сбыта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотика в особо крупном размере".