Шантажировавший продюсера Дробыша самарец замечен в разбое и хищении

Самарские полицейские разыскивают людей, пострадавших от действий 36-летнего неоднократно судимого местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В первых числах декабря 2018 г. в квартире на пр. Кирова он встретился с 44-летней женщиной под предлогом аренды жилья. Во время разговора мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее мобильник стоимостью 27 тыс. рублей. По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, он причастен и к ряду других преступлений. Например, мужчина арендовал квартиру и подыскивал жертв среди людей, разместивших в интернете объявления о продаже дорогих гаджетов. Он звонил им и предлагал встретиться. Одна из таких встреч состоялась вечером возле подъезда на ул. Георгия Димитрова. Общая сумма покупки составляла 105 тыс. рублей. "Покупатель" зашел в подъезд, якобы чтобы проверить технику. Через некоторое время оставшийся на улице мужчина понял, что его обманули. Более того, вместе с гаджетами он отдал незнакомцу свой паспорт.

Напомним, этот же 36-летний самарец ранее пытался выманить деньги у известного продюсера Виктора Дробыша. Он позвонил помощнице Дробыша и рассказал о якобы готовящемся поджоге его машины, а за информацию о заказчике просил 50 тыс. рублей.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8- 937-176-02-02 или 020 (102 с мобильного).