В Тольятти обнаружили тела убитых экс-главы управления потребрынка Людмилы Гюнтер и ее мужа

В Тольятти нашли убитыми экс-главу управления потребрынка мэрии города Людмилу Гюнтер и ее мужа Станислава Казачкова, сообщает "Самарское обозрение". По информации издания, их тела обнаружены в коттедже бывшей чиновницы на ул. Васильковой в начале января.

Тело 69-летнего Станислава Казачкова нашли в полусидячем положении у стены, в руках он держал свое охотничье ружье ИЖ-27. По всей видимости, мужчина успел выстрелить из ружья — рядом с телом нашли две стреляные гильзы.

В доме изъяты кухонные ножи со следами крови, многочисленные пятна крови найдены на полу и стенах на первом этаже. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", его расследованием занимается областной СК.

Как пишет "СО", в начале 2000-х Людмила Гюнтер возглавляла управление потребительского рынка и услуг мэрии Тольятти, была председателем городской административной комиссии. Ее муж Станислав Казачков работал в МУП "Мелкооптовый рынок". Позднее он ушел в бизнес. Казачков был учредителем фирм "Крис", "Крис Плюс" и "Никос", все с регистрацией по адресу оптового рынка на ул. Базовой, 12, и специализацией "Аренда недвижимости".