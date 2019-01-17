Пассажиры авиарейса Самара - Дубай ждали вылета более 25 часов

В четверг, 17 января, в 16:28 из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса FZ-904 Самара - Дубай авиакомпании Fly Dubai, который по расписанию должен был отправиться в путь еще 16 января в 15:10. Задержка вылета составила 25 часов 18 минут. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Как пояснила представитель прокуратуры, на этот рейс было зарегистрировано 119 пассажиров, из них 11 детей младше 12 лет и один малыш младше 2 лет.

На время задержки 29 пассажиров разместили в гостинице "Ангел отель" и 50 в гостинице "Авиа отель". Остальные пассажиры ожидали вылета дома.

Как пояснила Ольга Фроловская, жалоб от пассажиров не поступало, а причиной задержки было позднее прибытие самолета.

По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.