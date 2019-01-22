Самарец, "заказавший" тестя и тещу, предстанет перед судом

В Самаре в суд отправили уголовное дело Виктора Кальяна и Павла Меньшикова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Кальяна обвиняют в организации заказного убийства двух человек; приобретении оружия и боеприпасов; краже и мошенничестве. Меньшикову вменяют нападения, угрозу убийством и кражу.

По версии следствия, в ноябре 2017 г. Кальян решил организовать убийство матери своей жены и ее мужа, чтобы прибрать к рукам их имущество. Он предложил знакомому совершить убийство за миллион руб., которые киллер мог бы получить после того, как жена Кальяна вступит в права наследства.

Знакомый согласился, но не решился убивать двоих. Поэтому было решено найти еще одного исполнителя, который бы убил тещу и тестя Кальяна, а уже этого киллера "убрал" бы нанятый ранее знакомый. Но как только "друг" получил от заказчика пистолет, сразу обратился к правоохранителям. И роль исполнителя двойного убийства сыграл уже полицейский.

Также Кальян передал "исполнителям" 25 тыс. руб. на расходы для поездки в Анапу, где находились жертвы, и фотографии. Кроме того, заказчик хотел, чтобы все выглядело как разбойное нападение.

В феврале 2018 г. Кальяна задержали.

Помимо этого, мужчину обвиняют в мошенничестве и нескольких кражах колес общей стоимостью более 40 тыс. рублей. Одно из преступлений он совершил вместе с Меньшиковым.

Уголовное дело будет рассматривать суд Самарского района Самары.