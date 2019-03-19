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Сотрудники ФСБ изъяли у самарца арсенал оружия и боеприпасов

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В частном доме в Красноглинском районе у 52-летнего жителя Самары изъяли арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным представителей ведомства, изъяли арсенал 26 февраля. Ведомство проводило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия.

В частном доме у мужчины нашли: автомат Калашникова калибра 7,62×39 мм, нарезной охотничий карабин "Тигр" калибра 7,62×54 мм без документов с приспособлениями для бесшумной стрельбы, пистолет Walther PP 22 калибра, газовый пистолет системы "Макарова", переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего гладкоствольного ружья и около 300 патронов различного калибра.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сообщили в УФСБ.

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