Сотрудники ФСБ изъяли у самарца арсенал оружия и боеприпасов

В частном доме в Красноглинском районе у 52-летнего жителя Самары изъяли арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным представителей ведомства, изъяли арсенал 26 февраля. Ведомство проводило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия.

В частном доме у мужчины нашли: автомат Калашникова калибра 7,62×39 мм, нарезной охотничий карабин "Тигр" калибра 7,62×54 мм без документов с приспособлениями для бесшумной стрельбы, пистолет Walther PP 22 калибра, газовый пистолет системы "Макарова", переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего гладкоствольного ружья и около 300 патронов различного калибра.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сообщили в УФСБ.